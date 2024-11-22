Ersin Aka kimdir, hangi takımı çalıştırıyordu?

Saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ERSİN AKA KİMDİR?

Ersin Aka TFF 3. Lig takımlarından Çorluspor 1947'nin teknik direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.