Ersen Martin kimdir? Ersen Martin sağlık durumu ne?

A Spor muhabiri Koray Baloğlu'nun paylaştığı haberde, kalp krizi geçiren Ersen Martin'in ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor. Ersen Martin sağlık durumu ne? Ersen Martin kimdir?

Doğum tarihi: 23 Mayıs 1979

(42 yaşında)

Marktredwitz, Almanya

Futbola Almanya'da Nurnberg altyapısında başlayarak Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, siyah beyazlı ekipte as kadroya girmekte zorlandı ve Beşiktaş'tan ayrıldı. 2000-01 sezonunda Siirtspor forması giydi. Futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı ve Süper Lig gol kralı olduğu Denizlispor' a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda Denizlispor'la UEFA Kupası'nda mücadele etti. Denizlispor; Sparta Prag, Lorient ve Olympique Lyonnais'la oynanıp turun geçildiği maçlarda forma giydi. Ersen'in golüyle 4. Tur'da 27 Şubat 2003'te oynanan Porto maçı 2-2 bitse de bu sonuç Denizlispor için yeterli olmadı ve Ersen takımıyla beraber UEFA Kupası'ndan elendi.

Ancak bu gol onun kaydettiği ilk ve tek UEFA Kupası golü olarak kaldı. 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'un ilk on birinde kendine pek fazla yer bulamayan Ersen, devre arasında Recreativo'ya transfer oldu. 2 Ocak 2010'da Manisaspor'a transfer oldu. 10 Haziran 2010'da Kasımpaşa'ya giden Ersen, serbest kalınca 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği ile anlaştı.