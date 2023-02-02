Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

Gündem Haberleri

Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

Bir döneme damgasını vuran milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp kritik geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan sevindiren haber geldi. Peki, Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

Aort damarı yırtılmıştı! Efsane golcü Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladıAort damarı yırtılmıştı! Efsane golcü Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı

Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süredir bulunduğu yoğun bakımdan çıkan efsane golcü reaksiyon vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise yürek burktu. Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

ERSE MARTİN SAĞLIK DURUMU NE, KOMADAN ÇIKTI MI?

Ersen Martin aylardır kaldığı yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcünün, reaksiyon vermeye başladığı öğrenildi. Martin'in son hali ise yürek burktu.

Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

Haberler.com - Gündem

Ersen Martin Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title