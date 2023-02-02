Bir döneme damgasını vuran milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp kritik geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan sevindiren haber geldi. Peki, Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süredir bulunduğu yoğun bakımdan çıkan efsane golcü reaksiyon vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise yürek burktu. Erse Martin hasta mı? Erse Martin sağlık durumu ne, komadan çıktı mı?

ERSE MARTİN SAĞLIK DURUMU NE, KOMADAN ÇIKTI MI?

Ersen Martin aylardır kaldığı yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcünün, reaksiyon vermeye başladığı öğrenildi. Martin'in son hali ise yürek burktu.