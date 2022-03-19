Ersay Üner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ersay Üner kimdir?

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ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, (d. 7 Ekim 1978, Seydişehir), Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı.

Konya Seydişehir doğumlu müzisyen, babasının memur olarak görev yaptığı belediye düğün salonunda müzikle tanıştı.

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır.

2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almışlardır. Kasım 2019'da, çift ayrılma kararı aldı.

Ersay Üner 19 Mart Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Diskografi

Albümleri

Nokta (2019)

Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

"Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

"İki Aşık" (2017)

"Seni Soruyorlar" (2021)

"Gidiyorsun" (2021)

"Allı Turnam" (Burcu Acı ile düet) (2021)

"Duysun" (2022)

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