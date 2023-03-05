Ersan Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili, ne mezunu? Prof. Dr. Ersan Şen'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ersan Şen geliyor. Peki, Ersan Şen kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ersan Şen hangi partilidir? Ersan Şen'in hayatı ve biyografisi haberimizde...

Hukuk profesörü Prof. Dr. Ersan Şen kimdir merak ediliyor. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında, İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Ersan Şen kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

ERSAN ŞEN KİMDİR?

Ersan Şen (d. 16 Temmuz 1966) Türk avukat, hukukçu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Ersan Şen doğum tarihi : 16 Temmuz 1966

Ersan Şen kaç yaşında : 56 yaşında

Ersan Şen nereli : Nevşehir

Ersan Şen mesleği ne : Hukuk profesörü

Lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçen Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 senesinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1987 senesinde üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 senesinde Marmara Üniversitesi'nde yaptı. 1994 senesinde aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 senesinde de doçent oIdu. 2004 senesinden bu yana profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, Akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen'in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

Ersan Şen, Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için teklif edilirse aday olacağını açıkladı.

Kitapları: