Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Ersan Şen'in açıklamaları sonrası sosyal medyada Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? merak edildi. Peki, Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Ersan Şen'in açıklamaları sonrası sosyal medyada Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? merak edildi. Peki, Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı olur mu? İşte detaylar...

ERSAN ŞEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Ersan Şen'e "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusu yöneltildi. Ersan Şen soruya "Aday olabilirim, daha iyisini yaparım" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından sosyal medyada "Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı olur mu?" sorusu gündem oldu. Peki, Ersan Şen kimdir?

ERSAN ŞEN KİMDİR?

Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Şen; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisansını, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nde doktorasını tamamlamış, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı'nda elde etmiştir. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.

Şen; İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık mesleğine devam etmekte, ayrıca Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerini vermektedir.