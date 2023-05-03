Ersan Şen aday mı? 2023 Ersan Şen milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ersan Şen aday mı? 2023 Ersan Şen milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ersan Şen aday mı? 2023 Ersan Şen milletvekili adayı mı? İşte detaylar...