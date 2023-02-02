Ersan Mantinin son durumunu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen yıldız futbolcunun sağlık durumu ve son durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor.Peki,Ersan Mantin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersan Mantin sağlık durumu nasıl? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Ersan Martin'den müjdeli haber geldi. Eski futbolcunun aort damarı yırtılmış ve aylarca yaşam mücadelesi vermişti. Martin'in artık tepki verebildiği açıklandı. Peki, Ersan Mantin kimdir, kaç yaşında ,nereli? Ersan Mantin sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

ERSAN MARTİN KİMDİR,KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1979 tarihinde doğmuştur.( 43 yaşında) Ersen Martin Almanya'nın Bavyera kentindeki bir kasaba olan Marktredwitz'de dünyaya gelmiştir. Martin futbol kariyerine 1998 yılında FC Nürnberg altyapısında başlamıştır. Ersen Martin, 1999 yılında Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ülkemizde tanınmıştır. Martin siyah-beyazlı ekipte as kadroya giremeyince oradan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olmuştur. Martin Karadeniz temsilcisinde 28 maçta 12 gol ,4 de asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştır. Yıldız futbolcu ülkemizde Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor,Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve son takımı olan Eyüpsportakımlarında oynamıştır. Martin 2013 yılında aktif futbolculuk kariyerine son vermiştir.

ERSAN MARTİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcu Ersen Martin, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Aort damarında yırtık tespit edilen 43 yaşındaki Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alınmıştı. Uzun süre hayati tehlikesi devam eden Ersen Martin, 1 Şubat akşamı, yaklaşık 1 yıl sonra ilk tepkisini verdi. Hala yoğun bakımında olduğu öğrenilen Eski futbolcu Ersan Martin sağlık durumu iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.