Erşan Kuneri ne zaman 2022? Erşan Kuneri konusu ne, hikayeleri neler? Erşan Kuneri dizisi kaç bölüm olacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
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Cem Yılmaz'ın yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Erşan Kuneri ne zaman 2022? Erşan Kuneri konusu ne, hikayeleri neler? Erşan Kuneri dizisi kaç bölüm olacak, oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri konusu nedir? Erşan Kuneri oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni dizisi Erşan Kuneri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Dizi TV'de yayınlanacak mı? Dizi hangi platformda olarak merak ediliyor. Peki, Erşan Kuneri ne zaman 2022? Erşan Kuneri konusu ne, hikayeleri neler? Erşan Kuneri dizisi kaç bölüm olacak, oyuncu kadrosunda kimler var? Ayrıntılar yazımızda...
Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.
Film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.
Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.
Cem Yılmaz : Erşan Kuneri
Zafer Algöz
Ezgi Mola
Çağlar Çorumlu
Merve Dizdar
Nilperi Şahinkaya
Uraz Kaygılaroğlu
İbrahim Selim
Necip Memili
Bülent Şakrak
Can Yılmaz
Erşan Kuneri'nin yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz."
"Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982 / İstanbul"