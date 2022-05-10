Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni dizisi Erşan Kuneri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Dizi TV'de yayınlanacak mı? Dizi hangi platformda olarak merak ediliyor. Peki, Erşan Kuneri ne zaman 2022? Erşan Kuneri konusu ne, hikayeleri neler? Erşan Kuneri dizisi kaç bölüm olacak, oyuncu kadrosunda kimler var? Ayrıntılar yazımızda...

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2022?

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.

Film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.

ERŞAN KUNERİ OYUNCU KADROSU

Cem Yılmaz : Erşan Kuneri

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu

İbrahim Selim

Necip Memili

Bülent Şakrak

Can Yılmaz

"BAZEN 40 GÜN EMEK VERİRSİN 40 YIL UNUTULMAZ"

Erşan Kuneri'nin yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz."

"BENİ GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE İZLEYİN"

"Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982 / İstanbul"

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