Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri gerçek mi?

Cem Yılmaz'ın bugün Netflix'te yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin galası dün akşam İstanbul'da yapıldı. Çekim sürecinin çok güzel geçtiğini söyleyen Yılmaz, ikinci sezonu yapabileceklerinin sinyalini verdi. Erşan Kuneri gerçek mi?

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak. Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkar. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır.

ERŞAN KUNERİ'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?

Erşan Kuneri karakterini Cem Yılmaz canlandırmıştır.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ?

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan komedi türündeki Türk internet dizisidir. Erotik film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.

Haberler.com - Gündem