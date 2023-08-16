Erşan Kuneri dizisinin yönetmenliğini yapan Cem Yılmaz, dizisinin 2. sezon çekimlerine başladı. Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor ve Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak merak ediliyor. Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor? Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak? Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu!

Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor ve Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak merak ediliyor. Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu ve Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor gündeme geliyor. Hem yönetmenliğini hem başrol oyunculuğunu yaptığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz diziyle alakalı sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor? Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak? Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

ERŞAN KUNERİ 2. SEZONU NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Erşan Kuneri dizisi yeni sezonu ne zaman yayınlanacağı belli değildir. Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri ilk sezonu 13 Mayıs tarihinde seyircileri ile buluşmuştu.

ERŞAN KUNERİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri Netflix'te yayınlanıyor. Dizinin 2. sezonu Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Ancak, net bir açıklama henüz yapılmamıştır.

ERŞAN KUNERİ YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Cem Yılmaz

Zafer Algöz

Çağlar Çorumlu

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu

Bülent Şakrak

İbrahim Selim

Necip Memili

Can Yılmaz

Ahsen Eroğlu

Bige Önal

Şükran Ovalı

Bora Akkaş

Cengiz Bozkurt

İlgili Haberler