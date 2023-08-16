Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor? Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak? Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu!
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Erşan Kuneri dizisinin yönetmenliğini yapan Cem Yılmaz, dizisinin 2. sezon çekimlerine başladı. Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor ve Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak merak ediliyor. Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor? Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak? Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu!
Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor ve Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak merak ediliyor. Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu ve Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor gündeme geliyor. Hem yönetmenliğini hem başrol oyunculuğunu yaptığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz diziyle alakalı sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Erşan Kuneri 2. sezonu ne zaman çıkıyor? Erşan Kuneri hangi platformda yayınlanacak? Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…
Erşan Kuneri dizisi yeni sezonu ne zaman yayınlanacağı belli değildir. Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri ilk sezonu 13 Mayıs tarihinde seyircileri ile buluşmuştu.
Erşan Kuneri Netflix'te yayınlanıyor. Dizinin 2. sezonu Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Ancak, net bir açıklama henüz yapılmamıştır.
- Cem Yılmaz
- Zafer Algöz
- Çağlar Çorumlu
- Merve Dizdar
- Nilperi Şahinkaya
- Uraz Kaygılaroğlu
- Bülent Şakrak
- İbrahim Selim
- Necip Memili
- Can Yılmaz
- Ahsen Eroğlu
- Bige Önal
- Şükran Ovalı
- Bora Akkaş
- Cengiz Bozkurt