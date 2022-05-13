Erşan Kuneri 2. sezon çıkacak mı? Erşan Kuneri bölümlerinin isimleri nelerdir? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, hangi yıl yayınlanacak? - Haberler

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Erşan Kuneri 2. sezon çıkacak mı? Erşan Kuneri bölümlerinin isimleri nelerdir? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, hangi yıl yayınlanacak?

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Erşan Kuneri 2. sezon çıkacak mı? Erşan Kuneri bölümlerinin isimleri nelerdir? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, hangi yıl yayınlanacak?

Cem Yılmaz'ın yeni Netflix'in dizisi Erşan Kuneri bugün ilk sezonu ile yayınlandı. 1. sezonunun ardından izleyiciler, Erşan Kuneri 2. sezon çıkacak mı? Erşan Kuneri bölümlerinin isimleri nelerdir? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, hangi yıl yayınlanacak? merak etti. Peki, Erşan Kuneri yeni sezon olacak mı? Erşan Kuneri ikinci sezon var mı? İşte ayrıntılar...

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan komedi türündeki Türk internet dizisidir. 1. sezonu izleyen izleyiciler dizinin 2. sezonu olacak mı merak etti. Peki, Erşan Kuneri 2. sezon çıkacak mı? Erşan Kuneri bölümlerinin isimleri nelerdir? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, hangi yıl yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan komedi türündeki Türk internet dizisidir. Film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.

Cem Yılmaz'ın bugün Netflix'te yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin galası dün akşam İstanbul'da yapıldı. Çekim sürecinin çok güzel geçtiğini söyleyen Yılmaz, ikinci sezonu yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Dizinin ilk bölümünün gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cem Yılmaz, çekim sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Her bölümde başka tür bir film vardı. O türlerden, daha çekmediğimiz bir sürü var. Eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka filmler çekeriz" dedi.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin galası yapıldı. Güçlü bir kadroya sahip olan dizi, bugün tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanmaya başladı.

Erşan Kuneri 2. sezon çıkacak mı? Erşan Kuneri bölümlerinin isimleri nelerdir? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, hangi yıl yayınlanacak?

Yılmaz, eğlenceli bir iş yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Yani (izleyicilerin) bu macerayı, bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Hepimizin fikri bu. Çekimlere başlamadan 6 ay öncesinde hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli. Dolayısıyla beni de yalnızca oynuyormuşum gibi rahat ettiren bir ekibimiz var. Dolayısıyla hem prodüksiyonda, kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum."

Oyuncu Zafer Algöz de projenin önce sinema filmi olarak düşünüldüğünü ifade ederek, "İçindeki hikayelerin bazılarını, budamaya ve atmaya kıyamadığımız için daha geniş bir konsept olsun dedik. Yaklaşık 5,5-6 saatlik hepsi birbirinden bağımsız, farklı hikayelerden oluşan çok güzel bir serüveni başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Hepsi birbirinden çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. Zaten izleyenler de görecek ki herkes kendi dışında, başka başka insanlara da hayat verdi" ifadelerini kullandı. Çok eğlenceli ve güzel bir işe imza attıklarını düşündüğünü söyleyen Algöz, yıllar sonra da keyifle izlenecek bir yapım olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Merve Dizdar ise sette çok güzel bir yaz geçirdiğinin altını çizerek, "Öncelikle Cem'e ve sonra tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Yarın bu hissin seyircilere de geçeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz : Erşan Kuneri

Zafer Algöz : Muammer Rado

Ezgi Mola : Alev Alev

Çağlar Çorumlu : Altın Oran

Merve Dizdar : Feride Orhun

Nilperi Şahinkaya : Seyyal Par

Uraz Kaygılaroğlu : İbrahim Tumtum

İbrahim Selim : Melkan Orsay

Necip Memili : Ameen Faryadi

Bülent Şakrak : Ayhun Uşuk

Can Yılmaz : Eryetiş

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