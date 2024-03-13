'Eros' isimli kediyi döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasına başlanacak

'Eros' isimli kediyi döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasına başlanacak

Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle duruşma konferans salonunda yapılacak

İSTANBUL - Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Başakşehir'deki bir sitede 'Eros' isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmaya sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılacak.