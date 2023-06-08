Erol Manisalı kimdir, kaç yaşında vefat etti? Gazeteci ve Yazar Erol Manisalı'nın hayatı ve biyografisi!

Erol Manisalı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Erol Manisalı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Erol Manisalı ne zaman öldü? Erol Manisalı ile ilgili bilgiler yazımızda...

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EROL MANİSALI KİMDİR?

Erol Manisalı (20 Temmuz 1940, İstanbul - 29 Ekim 2022) Türk iktisatçı, akademisyen. Vefa Lisesi mezunu olup, ulusalcı düşünceleriyle tanınır; küreselleşme ve Avrupa Birliği politikalarına karşıdır.

Hayatı

Prof. Dr. Erol Manisalı, İstanbul Üniversitesi kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezinin başkanlığı yapmıştır. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır'da çok sayıda konferans vermiş ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulunmuştur. Türk ekonomisi ve AB ilişkileri içeren raporları bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği görevinde bulundu. 2005 Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görülmüştür.

13 Nisan 2009 Pazartesi itibarıyla, Ergenekon soruşturması kapsamında göz altına alındı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen Erol Manisalı tutuklandı. 4 Haziran 2009 Perşembe günü cezaevinde rahatsızlanan; hastanede yapılan kontrollerde Prof. Dr. Erol Manisalı'nın beyin damarlarında tıkanıklık saptandı. Bunun üzerine inme riskine karşı kan sulandırıcı tedavi uygulanmaya başlandı. Muayene sırasında memesinde de bir kitle saptanan Erol Manisalı'ya kanser teşhisi konuldu. Prof. Manisalı'ya yapılan başarılı bir operasyonla memesindeki kanserli doku alındı. Daha sonrasında avukatlarının sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebini değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma savcısının da olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Erol Manisalı'nın tahliyesine karar verdi.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Manisalı, 29 Ekim 2022'de İstanbul'da kanserden öldü. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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