Erol Kaynar kimdir? Erol Kaynar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erol Kaynar'ın hayatı ve biyografisi!

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Erol Kaynar kimdir? Erol Kaynar nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Erol Kaynar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EROL KAYNAR KİMDİR?

"Galata Kulesi'nde tesadüf olarak bu işe başladım. DJ'lik yaptım, daha sonra işletmecilikten keyif aldığımı fark ettim ve çalışmaya başladım; mutfağa girdim, servisi çok araştırdım, maliyet hesaplarıyla çok uğraştım. Hatta kendime göre bir sistem dahi geliştirdim.

Aile olarak bir tarafımız İzmir, bir tarafımız Anadolu, hatta bir tarafımız İstanbul. Ailemdeki bütün bireyler yemeğe çok meraklıdır bu yüzden evimizde müthiş yemekler yapılırdı. Damak zevkimi geliştirmeye çalıştım ve daha sonra kendi yemeklerimi kendim yapmaya başladım.

Özellikle deniz mahsulleri ile ilgili kendi kendime çeşitli denemelerim oldu. Ailemin verdiği yemek terbiyesi de olduğu için bütün bunların bileşiminde kendimi sektörün içinde buldum."

Eksen Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar hakkında bilgiler:

- Kabataş Lisesi, Aksaray İktisadi Ticari Bilimler mezunudur.

- Kabataş Beşiktaşlılar Derneğinde 2 dönem başkanlık yapmıştır.

- İlk işi Galata Kulesi işletmeciliğidir.

- 1996-1997 Eğitim ve öğretim yılında kurulan BJK Koleji'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kuruculuğunu,

- Çekül Vakfı (Çevre ve Kültürel Varlıkları Koruma Vakfı) Yüksek Dayanışma Kurulu Üyeliği,

- 1994-1996 yılları arası, Beylerbeyi Spor Kulubü Yönetim Kurulu Başkanlığı.

- 2000-2002 Dönemi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü,

- Sabah Gazetesi'nde 3 yıl süreyle köşe yazarlığı,

- Kurucu ve Onursal Başkanı olduğu TURYİD'in 2003-2004 yıllarında Başkanlığı'nı yapmıştır.

- 2004 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na aday olmuştur.

Ek olarak:

- 2004-2005 yılı, yiyecek-içecek-eğlence sektörünün "Duayeni Ödülü"ne,

- 2005-2006 yılı, Hollanda'dan SUPPER CLUB'ı Türkiye'ye getirerek "En İyi Yabancı Yatırımcı Ödülü"ne,

- 2007-2008 yılı, Gecce.com'un verdiği Onur Ödülü'ne,

- 2008-2009 yılı, Gecce.com'un verdiği Oscar Ödülü'ne,

- 2009-2010 yılı, yiyecek-içecek-eğlence sektöründe En İyi Yatırımcı Ödülü'ne layık görülmüştür.

- 2011 yılında "Master Chef" yarışmasında jüri üyeliği yapmış,

- 2013 yılından beri A spor TV'de spor yorumculuğu yapmaktadır.

- La Cucina Italiana Dergisi'nin Türkiye versiyonunda köşe yazarlığı yapmaktadır.

- Hobileri arasında sualtı önemli yer tutar. Dive Master lisanslı dalgıçtır. Sualtında çekimler yapan Erol Kaynar'ın "Dünya Belgeselleri" isimli CD'si, Türkiye'de birçok kanalda yayınlanmış olup, İtalya'daki yarışmada ödül kazanmıştır.