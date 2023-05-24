Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erol Katırcıoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erol Katırcıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erol Katırcıoğlu kimdir? Erol Katırcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erol Katırcıoğlu hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erol Katırcıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erol Katırcıoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Erol Katırcıoğlu kimdir? Erol Katırcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erol Katırcıoğlu hangi partiden? Detaylar haberimizde.

EROL KATIRCIOĞLU KİMDİR?

Erol Katırcıoğlu (d. 1951, İstanbul) Türk iktisat profesörü ve siyasetçi.

1970 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuş, 1971-1975 yılları arasında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nda lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1977 yılında, mezun olduğu okulda asistan olarak göreve başlamış, 1981'de özel öğrenci statüsüyle doktora çalışmaları için Wisconsin Üniversitesi'ne gitmiştir. 1985'te Marmara Üniversitesi'nden doktor unvanı almış, Wisconsin Üniversitesi'nde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak çalışmış, 1987'de Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyeliğine başlamış, 1990'da doçent olmuş, 1991-1993 yılları arasında 49. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün Ekonomi Danışmanlığını yapmış ve aynı yıllarda Rekabet Yasasının hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalışmıştır. 1996'da profesör olmuş, 2001-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Rektör Yardımcısı olmuş, 2005'te aynı üniversitede Ekonomi Bölüm Başkanlığı yapmış, 2008'de Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçilmiş, 2012'de Bilgi Üniversitesi'nden ayrılıp Marmara Üniversitesi'ne dönmüş ve 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nden emekli olmuştur. 1996'dan bu yana çeşitli günlük gazetelerde yazılar kaleme almıştır.

27. Dönem HDP İstanbul milletvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evlidir.