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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erol Güngör hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erol Güngör'ün hayatını araştırıyor. Peki, Erol Güngör kimdir? Erol Güngör kaç yaşında, nereli? Erol Güngör hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EROL GÜNGÖR KİMDİR?

Erol Güngör (25 Kasım 1938, Kırşehir – 24 Nisan 1983, İstanbul), Türk sosyal psikoloji profesörü.

Erol Güngör, 25 Kasım 1938'de Kırşehir'de doğdu. Babası Abdullah Sabri Bey, annesi Zelîha Gülşen Hanım'di. İlk ve orta eğitimini Kırşehir'de ve 1956'da Kırşehir Lisesi'nden mezun oldu. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümüne kaydoldu. Burada hocası Fethi Gemuhluoğlu onu Mümtaz Turhan'la tanıştırdı. Mümtaz Turhan hocanın teşvikiyle hukuk fakültesinden ayrılıp İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. 1961 yılında bu fakülteden mezun oldu,

1961'de fakülteyi bitirince Tecrübî Psikoloji kürsüsünde asistan oldu. Fransızca ve İngilizce de öğrenen Erol Güngör, misafir profesör olan Hains'in asistanlığını yaptı ve onun ders notlarını Türkçeye çevirdi. Bu sırada Türkiye'de yeni bir bilim dalı olan Sosyal Psikolojiye yöneldi. Bu disiplinin önemli eserlerinden Krech ve Crithfield'in "Sosyal Psikoloji" kitabını Türkçeye çevirdi. 1965'te "Kelâmî (Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon" adlı teziyle doktor oldu. 1966'da ABD Colorado Üniversitesi'nde tanınmış sosyal-psikolog Kenneth Hammond'un daveti üzerine Amerika'ya gitti. Bu üniversitenin "Davranış Bilimleri Enstitüsü"nde milletlerarası bir ekibin araştırmalarına katıldı. Sosyal-psikoloji ders ve seminerlerini yürüttü. "Şahıslar arası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü" konulu teziyle 1970 yılında doçent oldu. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli yerlerde yazılar yazmaya devam etti. Erol Güngör üniversitede verdiği derslerle, ilmi yayınlarıyla Türkiye'de sosyal-psikoloji dalını önemli bir saha haline getirdi.

Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın çeşitli komisyonlarında görev alan Güngör, 1978 yılında "Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar" adlı teziyle profesör oldu. 1982 yılında YÖK tarafından Konya Selçuk Üniversitesi'ne rektör tayin edildi. Bu görevi sırasında 24 Nisan 1983'te geçirdiği bir kalp krizi sonucunda vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

En verimli dönemi 70'li yıllardır. Hemen hemen bütün eserlerinde geleneği, halk, kültür, din ve şahsiyet ile yorumlamaktadır. Güngör'ün muhafazakârlığı statükoculuğa kapalı, değişimlere ve yenilikçiliğe açıktır.

Eserleri

Gençlik yaşlarında Ziya Gökalp'ten büyük ölçüde etkilenmiştir. "İslam'ın Bugünkü Meseleleri" isimli kitabı, Erol Güngör bibliyografyasında önemli yere sahiptir. Bu kitap 80'lerde yükselmeye başlayan "siyasi islam" ceryanına yöneltilmiş bir yorum olarak okunabilir. 19. yüzyılda İslam'ın ortaya koyduğu medeniyetin mağlup olduğunu, ancak temel probleminin, modern hayata uygun bir hukuk sisteminin yeniden üretilmesinde yattığına dikkat çeker; içtihat kapısının kapalı olduğu görüşünü eleştirir ve İslam'ın, kendi içinde tutarlı ve dengeli bir değerler sistemi sunduğunu, özellikle 20. yüzyılın İslam prensiplerine çok geniş bir uygulama sahası verebileceğini öne sürer. 18 kitaba imza atan Erol Güngör'ün eserlerinin bir kısmı çeviri metinlerden oluşmaktadır.

Telif Eserleri

Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak

Dünden Bugüne Tarih Kültür ve Milliyetçilik

İslam'ın Bugünkü Meseleleri

İslam Tasavvufunun Meseleleri

Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik

Sosyal Meseleler ve Aydınlar

Türk Kültürü ve Milliyetçilik

Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri

Tarihte Türkler

Kelâmî Sahada Estetik Yapı Organizasyonu

Şahıslar Arası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü

Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar

Tercüme Eserleri