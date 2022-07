Erol Günaydın kimdir? Erol Günaydın kaç yaşındaydı, nereli? Erol Günaydın biyografisi!

1960'ta ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, elli yıllık bir süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide de oynadı. Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır. Peki, Erol Günaydın kimdir? Erol Günaydın kaç yaşındaydı, nereli? Erol Günaydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EROL GÜNAYDIN KİMDİR?

Erol Günaydın (d. 16 Nisan 1933; Akçaabat, Trabzon - ö. 15 Ekim 2012; İstanbul), Türk sinema ve tiyatro sanatçısı.

Tiyatroya Galatasaray Lisesi bünyesinde başlayan Günaydın, 1955'te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda "Papaz Kaçtı" adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına başlamıştır. 1960'ta ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, elli yıllık bir süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide de oynadı. Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır.

Gazeteci-yazar Emine Algan tarafından birkaç aylık bir süre içinde kendisiyle gerçekleştirilmiş bir nehir-söyleşi 2007 yılında "İki Kalas Bir Heves" başlığı altında kitaplaştırılmıştır.

2 Ağustos 2008'de Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştır. Erol Günaydın 16 Ağustos 2008'de taburcu edildi. Ameliyat edilen Erol Günaydın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, daha sonra genel kontrol için geleceği öğrenildi. Günaydın, Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programına müdavim konuk olarak katıldı. 2010 yılında Athena'nın Arsız Gönül klibinde oynamıştır.

15 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Erol Günaydın'ın ölümüyle ilgili Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde pnömoni, böbrek yetmezliği, sepsis nedeniyle 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren tedavi gören sanatçı Erol Günaydın, bugün saat 14:45'te, kalp yetmezliği sonucunda vefat etmiştir" denildi. Vefatını kızı Günfer Günaydın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Babamı kaybettik" mesajıyla kamuoyuna duyurmuştur. 17 Ekim 2012 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ödülleri:

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Güzel Bir Gün İçin

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güzel Bir Gün İçin

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Namussuzum ki Namusluyum : Nokta Tiyatrosu

Uzun Donlu Kişot : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2005

Yorgun Matador : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

İstanbulu Satıyorum : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Yaygara Yetmiş : Erol Günaydın

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - Kent Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Müfettiş : Nikolay Gogol - Dormen Tiyatrosu - 1959

Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

Duvarların Ötesi : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu - 1957

Kleopatra'nın Mezarı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Papaz Kaçtı : Phillip King - Dormen Tiyatrosu - 1955

Oynadığı Diziler:

Köşe Dönücü 1984

Saat Sabahın Dokuzu 1987

İnsanlar Yaşadıkça 1989

Doktorlar 1989

Bir Ömrün Bedeli 1991

Mahallenin Muhtarları 1992

Rüstemin Gazinosu 1993

Çiçek Taksi 1995 Ramazan Ay

Köşe Kapmaca 1996

Tatlı Kaçıklar 1996 Beton Raziye

Bir Demet Kahkaha 2000

Bir Demet Yerli Film 2000

Yeşilçam Denizi 2003

Cennet Mahallesi 2004 Deli Kadir

Geçmiş Zaman Olur ki 2006

Hırsız Polis 2005-2006 Dursun

Sinekli Bakkal 2007 Ali Küçük

Genco (dizi) 2007 Konuk Oyuncu

Akasya Durağı 2008 Ramazan

Balkan Düğünü 2009 Kemal Çavuş

Geniş Aile 2009 Konuk Oyuncu

Oynadığı Filmler:

Yukarı Bak 2009 Carl (Ses)

Güneşi Gördüm 2009 Samet

Orada 2009 Erol Gümüş

Kanal-İ-zasyon 2009

Yedi Kocalı Hürmüz 2009

Balkan Düğünü 2009 Kemal Çavuş

Nekrüt 2008 Ali Rıza

Destere 2008 Hazım Dede

O Kadın 2007 Yazar

Beyaz Melek 2007 Komutan Vahit

Sinekli Bakkal 2007 Ali Küçük

Geçmiş Zaman Olur ki 2006

İlk Aşk 2006 Arif Arifoğlu

Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi 2006 Artin

Pardon 2004 Baba

Ömerçip 2003 Kamil

Menekşe Koyu 1991 Teffaf

Karartma Geceleri 1990

Herşeyi Bitirdik 1990

Kocakarılar 1990

İnsanlar Yaşadıkça

Süper Baba 1988 Erol Bey

Aile Pansiyonu 1987

Biz Doğarken Gülmüşüz 1987

Kuşatma 2 / Şok 1987

Hoşgeldin Ramazan 1987

Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu 1987

Çantada Keklik 1987

Acı Lokma 1986 Dayı

Ağa Bacı 1986 Osman

Gelmeyin Üstüme 1986

Hayroş 1986

Kıratlı Süleyman 1986 Kenan Ağa

Savunma 1986 Rıza

Yaygara 86 1986

İki Milyarlık Bilet 1986 Kanun Kazım

Bu Muhtar Başka Muhtar 1986

Kocamın Nişanlısı 1986

Duyar Mısın Feryadımı 1985

Ekmek Elden Su Gölden 1985

Herşeyim Sensin 1985 Manav Kadir

Yavru Kuş 1985

Sessiz Ölüm 1985 Baba

Pehlivan 1984 Mestan

Şaşkın Gelin 1984 Memiş

Bir Yudum Mutluluk 1982 Erol

Renkli Dünya 1980 Patron

Dağılın Kazımlar Geliyor 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976 Otelci

Tepedeki Ev 1976

Ayıkla Beni Hüsnü 1975

Canım De Bana 1975

Curcuna 1975 Saffet

Tokmak Nuri 1975

Diyet 1974 Mevlüt

Ben Doğarken Ölmüşüm 1973 Doktor

Düğün 1973 İbrahim

Hamsi Nuri 1973 Patron

Tatlım 1973 Zarif

Yeryüzünde Bir Melek 1973 Şemsi

Yılmayan Şeytan 1972 Bitik

Casus Kıran / Yedi Canlı Adam 1970

Vur Patlasın Çal Oynasın 1970 Şaban

İntikam Yemini 1969

Casus Kıran 1968

Sinekli Bakkal 1967 Kız Tevfik

Çelik Bilek 1967

Yarın Çok Geç Olacak 1967 Ressam Nevzat

Eşrefpaşalı 1966

Kibar Haydut 1966

Kovboy Ali 1966

Nuh'un Gemisi 1966

Ölüm Tarlası 1966 Bekir

Pembe Kadın 1966

Yalnız Adam (Kibar Haydut) 1966

Güzel Bir Gün İçin 1965

İsyancılar 1965

Erkek Sözü 1964

On Güzel Bacak 1964

Varan Bir 1964

Başımı Belaya Sokma 1963 Ahmet

İki Gemi Yanyana 1963 Nuri

Yedi Kocalı Hürmüz 1963

Battı Balık 1962

Kardeş Uğruna 1961

Yaman Gazeteci 1961

Yeşil Kurbağalar 1960

Oynadığı Klipler:

Aşk-ı Kıyamet (Emre Altuğ) 2005

Arsız Gönül (Athena) 2010

Anı (Fatih Erkoç)

Dön ya da Pişman Ol (Sarp) 2010

Seslendirmeleri:

Ayı Yogi (Yogi Bear) - 1970'li yıllarda Ayı Yogi adlı çizgi film serisinin başkarakteri "Ayı Yogi"yi seslendirdi.

Yavru ile Katip (veya "002", veya "Bıdık ile Düdük") - İtalya'da "Franco e Ciccio" olarak tanınan komedi ikilisinin filmleri Türkiye'de bu adla anılıyordu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türkiye'de gösteriren 26 "Yavru ile Katip" filminde Erol Günaydın Franco Franchi'nin oynadığı "Yavru"yu seslendirirken, Altan Erbulak da Ciccio Ingrassia 'nın canlandırdığı "Katip" karakterini seslendiriyordu.

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminde "Bilbo Baggins" adlı Hobbiti seslendirdi.

Yukarı Bak (Up) adlı uzun metrajlı çizgi filmde "Carl Fredricksen" karakterini seslendirdi. (İngilizce özgün filmde bu karakteri Edward Asner seslendirmişti.)

"Hz Muhammet Son Peygamber" adlı çizgi filmde Ebu Talip'i seslendirdi.