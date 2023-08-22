Erol Evgin kimdir? Erol Evgin kaç yaşında ve nereli? Erol Evgin hayatı ve biyografisi
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Usta sanatçı Erol Evgin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılarıyla gündeme gelen Erol Evgin kimdir ve Erol Evgin'in hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. "İşte Öyle Bir Şey, Eski Günler ve Sevdan Olmasa" şarkılarıyla tanınan sevenlerine ulaşan Erol Evgin kimdir ve Erol Evgin kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Peki, Erol Evgin kimdir? Erol Evgin kaç yaşında ve nereli? Erol Evgin hayatı ve biyografisi
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EROL EVGİN KİMDİR?
Erol Evgin POPSAV'ın kurucusu olan Türk pop müziği sanatçısıdır. Erol Evgin sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık da yapmıştır. Almanca ve İngilizce bilen Evgin, evli; Yüksek İç Mimar Elvan Evgin Sheehan ve Sanatçı Murat Evgin'in babası, Erol, Erem ve Ozan'ın dedesidir. Yüksek mimar Emel Evgin ile evli ve 2 çocuk babasıdır. Oğlu Türk pop müziği sanatçısı Murat Evgin'dir. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde üniversiteyi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümünü'nde okumuştur. Bir dönem aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır. Daha sonra eşi ile birlikte bir mimarlık bürosu açmışlardır. Ayrıca Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın (POPSAV) kurucusu olup, üç yıl vakfın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen POPSAV Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evgin Almanca ve İngilizce bilmektedir.
Meslek Hayatı :
Bestecilik ve Solistlik kimliği 1969 yılında ilk 45'lik plağı "Sen – Eski Günler"i çıkardı. Daha sonra Çiğdem Talu ve Melih Kibar ile birlikte çalışmaya başladı. Bu çalışma sonucu "İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Etme Eyleme", "Söyle Canım" , "Deli Divane", "Hep Böyle Kal" adlı 45'lik plakları çıkardı. "İşte Öyle Bir Şey" ve "Söyle Canım" adlı 45'lik plakları ile Altın Plak ödülünü kazandı. 90'lı yıllarda, uzun süre yeni albüm çıkarmaya ara verdi. 1997 yılında kendi bestelerinin çoğunlukta olduğu "Sen Unutulacak Kadın Mısın?" adlı albümü çıkardı. 2002'de oğlu Murat Evgin ile birlikte, 20 konserlik "Baba – Oğul" konser – show turnesi gerçekleştirdiler. Evgin, 2003'te, "İbadetim" adlı albümünü çıkardı
Oyunculuk kimliği :
1980 - 1984 yılları arasında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" (400 kez) ve "Şen Sazın Bülbülleri" (200 kez) adlı müzikallerde başrol oyuncusu olarak sahneye çıktı. Sinemada ise "Meryem ve Oğulları", "Renkli Dünya", "Bir İlkbahar Sabahı" adlı üç müzikal filmde başrol oynadı.
Sunuculuk Kimliği :
1992 – 1994 yıllarında ANS-FremantleMedia ortaklığında Show TV'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programını 400 bölüm sunmuştur. 1995 – 1996 yıllarında, TRT 1'de kendi yapımı "Erol Evgin Show" adlı programın genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yaptı. 2000 - 2003 yıllarında, Kanal D ve Star TV'de "Bir Sevda Masalı" adlı programı, 100 bölüm hazırlayıp sundu. Atv ekranlarında Bir Şarkısın Sen adlı müzik programını sundu.
Filmografisi:
- 1980: Renkli Dünya
- 1985: Bir İlkbahar Sabahı
- 1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası
- 1977: Meryem ve Oğulları
Diskografi :
- 45'lik ve Single'lar
- 1969 – Sen – Eski Günler
- 1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken
- 1970 – Bir Gün Biter – Söyleme
- 1970 – Her Akşam – Unutma Sen
- 1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül
- 1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim
- 1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni
- 1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya
- 1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma
- 1975 – Gel de Yanma – Efkar
- 1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse
- 1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa
- 1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme
- 1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak
- 1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın
- 1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal
- 2001 – Söyle Canım
- 2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor 1969 – Sen – Eski Günler
- 1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken
- 1970 – Bir Gün Biter – Söyleme
- 1970 – Her Akşam – Unutma Sen
- 1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül
- 1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim
- 1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni
- 1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya
- 1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma
- 1975 – Gel de Yanma – Efkar
- 1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse
- 1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa
- 1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme
- 1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak
- 1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın
- 1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal
- 2001 – Söyle Canım
- 2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor
Albümler :
- 1977 – İşte Öyle Bir Şey
- 1979 – Erol Evgin 79
- 1981 – Erol Evgin ve Renkli Dünyası
- 1984 – Erol Evgin 84
- 1985 – Yeni Bir Gün Doğarken
- 1986 – Lades
- 1988 – Erol Evgin 88
- 1991 – Erol Evgin ile Yeniden
- 1997 – Sen Unutulacak Kadın Mısın?
- 2003 – İbadetim
- 2005 – İşte Öyle Bir Şey: Melih Kibar – Çiğdem Talu Şarkıları (1976-1980)
- 2006 – Tüm Bir Yaşam: Melih Kibar – Çiğdem Talu Şarkıları (1980-1983)
- 2009 – Hep Böyle Kal – 40 Yıl 40 Şarkı
- 2011 – Gözbebeğim Sen Çok Yaşa