Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erol Demiröz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erol Demiröz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında, nereli? Erol Demiröz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erol Demiröz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erol Demiröz'ün hayatını araştırıyor. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında, nereli? Erol Demiröz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Erol Demiröz (29 Mayıs 1940, Diyarbakır - 18 Nisan 2021, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmen. Demiröz, 1940'ta Diyarbakır'da doğdu. Ziya Gökalp Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördü. 1961'de Halkevleri'nde tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerini 2021'deki ölümüne kadar devam ettirdi. En çok senaryosunu ve yönetmenliğini, Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği; Beyaz Melek ile Güneşi Gördüm filmlerindeki oyunculuğu ile öne çıktı. Yer aldığı yapımlar arasında; Mucize 2: Aşk, Hayat Devam Ediyor, Çinliler Geliyor ve Kurtuluş sayılabilir.

Demiröz, tiyatroda yaptığı çalışmalarla 1977'de Ulvi Uraz "En İyi Yönetmen" Ödülü'nü aldı.

Ölümü

Demiröz, 18 Nisan 2021'de Ankara'da kanser nedeniyle 81 yaşında öldü. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.