Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında, nereli? Erol Demiröz hayatı ve biyografisi!

Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında, nereli? Erol Demiröz hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erol Demiröz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erol Demiröz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında, nereli? Erol Demiröz hayatı ve biyografisi!

ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Gecenin Ucunda 26. Bölüm Fragman (Final)Gecenin Ucunda 26. Bölüm Fragman (Final)
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesi hayatını kaybettiÖdüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesi hayatını kaybetti

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erol Demiröz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erol Demiröz'ün hayatını araştırıyor. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında, nereli? Erol Demiröz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Erol Demiröz (29 Mayıs 1940, Diyarbakır - 18 Nisan 2021, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmen. Demiröz, 1940'ta Diyarbakır'da doğdu. Ziya Gökalp Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördü. 1961'de Halkevleri'nde tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerini 2021'deki ölümüne kadar devam ettirdi. En çok senaryosunu ve yönetmenliğini, Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği; Beyaz Melek ile Güneşi Gördüm filmlerindeki oyunculuğu ile öne çıktı. Yer aldığı yapımlar arasında; Mucize 2: Aşk, Hayat Devam Ediyor, Çinliler Geliyor ve Kurtuluş sayılabilir.

Demiröz, tiyatroda yaptığı çalışmalarla 1977'de Ulvi Uraz "En İyi Yönetmen" Ödülü'nü aldı.

Ölümü

Demiröz, 18 Nisan 2021'de Ankara'da kanser nedeniyle 81 yaşında öldü. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Yönetmen Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title