Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erol Ayyıldız hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erol Ayyıldız'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında, nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erol Ayyıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erol Ayyıldız'ın hayatını araştırıyor. Peki, Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında, nereli? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

Erol Ayyıldız (d. 1966, Piraziz, Giresun), Türk bürokrat ve Eskişehir Valisi. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren İzmir Valisi olarak görev yapmış, 9 Haziran 2020 tarihinden itibaren Eskişehir Valiliği'ne atanmıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı Kararı ile Zonguldak Valiliği görevine atanmıştır. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanmıştır. 9 Haziran 2020 tarihinde İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.