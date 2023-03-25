Ermenistan - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın hangi plat
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ermenistan - Türkiye maçı oldu. Peki, Ermenistan - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman başlayacak? Ermenistan - Türkiye maçının özeti nerede yayınlanır? Ermenistan - Türkiye maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Ermenistan - Türkiye maçı olacak. Peki, Ermenistan - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Ermenistan - Türkiye maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak.
Ermenistan - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maç, Yerevan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak.