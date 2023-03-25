Ermenistan - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın hangi plat

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ermenistan - Türkiye maçı oldu. Peki, Ermenistan - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman başlayacak? Ermenistan - Türkiye maçının özeti nerede yayınlanır? Ermenistan - Türkiye maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...