Euro 2024 elemelerinde Ermenistan ile oynanacak olan karşılaşmada hakemin kim olacağı araştırmaları Ermenistan - Türkiye maçının hakemi kim? Sorusu ile arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçının hakemi kim? Milli maçın hakemi kim, maçı hangi hakem oynatacak?

Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Ermenistan - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Oynanacak olan karşılaşmanın detayı, futbolseverler tarafından araştırılmakta ve yakından takip edilmekte. Merak edilmekte olan detaylar arasında Ermenistan - Türkiye maçının hakemi de bulunuyor ve bu nedenle Ermenistan - Türkiye maçının hakemi kim? Sorusu sık sık internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçının hakemi kim? Milli maçın hakemi kim, maçı hangi hakem oynatacak?

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

25 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Ermenistan - Türkiye karşılaşması saat 20:00'da Yerevan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Ermenistan - Türkiye karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise TRT 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir.