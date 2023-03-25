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Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

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Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

Ermenistan - Türkiye maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç devam ederken maç skoru ve kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç skoru kaç kaç? Ermenistan - Türkiye maçı bitti mi, maç ne zaman bitecek? Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Arda ve Kerem gol attı mı? Ermenistan - Türkiye maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta? Türkiye EURO 2024 elemeleri gruplarında hangi takımlar var? İşte bilgiler...

Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak.

Ermenistan - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.

Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

Maçta 1-1 beraberlik var. Maç henüz bitmedi.

Maçta 1-0 lık Ermenistan üstünlüğü bulunuyor. Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller şöyle:

Ermenistan'ın golleri:

  • 10. dakika : Ozan Muhammed Kabak (K.K.)

Türkiye'nin golleri:

  • 34. dakika : Orkun Kökçü

Türkiye A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alıyor.

  • Hırvatistan
  • Galler
  • Ermenistan
  • Türkiye
  • Letonya
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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