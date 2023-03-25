Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!
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Ermenistan - Türkiye maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç devam ederken maç skoru ve kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç skoru kaç kaç? Ermenistan - Türkiye maçı bitti mi, maç ne zaman bitecek? Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Arda ve Kerem gol attı mı? Ermenistan - Türkiye maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta? Türkiye EURO 2024 elemeleri gruplarında hangi takımlar var? İşte bilgiler...
Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak.
Ermenistan - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.
Maçta 1-1 beraberlik var. Maç henüz bitmedi.
Maçta 1-0 lık Ermenistan üstünlüğü bulunuyor. Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller şöyle:
Ermenistan'ın golleri:
- 10. dakika : Ozan Muhammed Kabak (K.K.)
Türkiye'nin golleri:
- 34. dakika : Orkun Kökçü
Türkiye A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alıyor.
- Hırvatistan
- Galler
- Ermenistan
- Türkiye
- Letonya