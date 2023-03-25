Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

Ermenistan - Türkiye maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç devam ederken maç skoru ve kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı kaç kaç, maç skoru kaç kaç? Ermenistan - Türkiye maçı bitti mi, maç ne zaman bitecek? Ermenistan - Türkiye maçının gollerini kim attı? Arda ve Kerem gol attı mı? Ermenistan - Türkiye maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...