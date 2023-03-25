Euro 2024 elemelerinde Ermenistan ile oynanacak olan karşılaşmanın detayları vatandaşlarımız tarafından merak edilmekte ve birçok sporsever tarafından Milli maç ne zaman sorusu, gündemde yer aldı. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

Oynanacak olan karşılaşmanın detayı, futbolseverler tarafından araştırılmakta ve yakından takip edilmekte. Bu nedenle Milli maç ne zaman? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor ve araştırılıyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan devam ederken, A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ermenistan - Türkiye karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise TRT 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. TRT 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Ermenistan - Türkiye karşılaşması saat 20:00'da Yerevan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.