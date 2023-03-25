Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 25 Mart TRT 1 Ermenistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçı canlı izle! Maç şifresiz mi?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala maçı canlı izlemek isteyenler, Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle! Ermenistan - Türkiye maçı canlı link var mı? Ermenistan - Türkiye maçını nereden izleyebiliriz? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın kanalları ve detayları...
Ermenistan - Türkiye maçına sayılı dakikalar kaldı. Heyecanla beklenen karşılaşmayı canlı yayından izlemek isteyenler, Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 25 Mart TRT 1 Ermenistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçı canlı izle! Maç şifresiz mi? araştırması yapıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı nereden izlenir? Euro 2024 maçları ücretsiz yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak.
Ermenistan - Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir. Maçı TRT 1 ekranlarını açarak izleyebilirsiniz.
- TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4
Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.
Türkiye: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Enes Ünal
Yedeklerimiz: Altay, Uğurcan, Zeki, Eren, Samet, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.
Karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez. Mücadelenin yardımcı hakemlikleri Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakem ise Mario Melero Lopez.
Maç, Yerevan'da, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak.