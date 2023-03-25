Ermenistan - Türkiye maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir?
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Ermenistan - Türkiye maçının bitiminin ardından futbol severler maç özeti nereden izlenir merak ediyor. Ermenistan - Türkiye maçının özetini ve gollerini izlemek isteyenler, Ermenistan - Türkiye maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Türkiye Euro 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bunun ardından maçın özeti merak edildi. Peki, Ermenistan - Türkiye maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...
Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak.
Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.
Maçı 2-1 Türkiye kazandı.
Maç 2-1 Türkiye'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Ermenistan'ın golleri:
- 10. dakika : Ozan Muhammed Kabak (K.K.)
Türkiye'nin golleri:
- 34. dakika : Orkun Kökçü
- 64. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Maç özetini TRT Spor Youtube resmi kanalından izleyebilirsiniz.