Ermenistan - Türkiye maçının bitiminin ardından futbol severler maç özeti nereden izlenir merak ediyor. Ermenistan - Türkiye maçının özetini ve gollerini izlemek isteyenler, Ermenistan - Türkiye maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Türkiye Euro 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bunun ardından maçın özeti merak edildi. Peki, Ermenistan - Türkiye maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçı 2-1 Türkiye kazandı.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-1 Türkiye'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Ermenistan'ın golleri:

10. dakika : Ozan Muhammed Kabak (K.K.)

Türkiye'nin golleri:

34. dakika : Orkun Kökçü

Orkun Kökçü 64. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoğlu

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini TRT Spor Youtube resmi kanalından izleyebilirsiniz.