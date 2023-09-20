ERMENİSTAN NÜFUSU 2023: Ermenistan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? İşte Güncel nüfus bilgileri!

Ermenistan'ın nüfusu 2023 güncel olarak araştırılmakta. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmekte olan Ermenistan'ın birçok farklı özelliği de araştırılıyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Ermenistan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? İşte Güncel nüfus bilgileri!

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Ermenistan'ın nüfusu da Ermenistan hakkında merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle Ermenistan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? Sorusu, Ermenistan hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ermenistan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? İşte Güncel nüfus bilgileri!

ERMENİSTAN NÜFUSU 2023

Avrasya'nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti, 2022 rakamlarına göre 3,000,756 olarak tahmin edilmekte. Ermenistan'ın nüfus yoğunluğu 101,5/km2 olarak belirleniyor. Bu rakam bir kilometrekarede yaşayan insanların sayısına göre elde edilmiştir. Ermenistan, Güney Kafkasya'da bulunan tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir ülke olarak öne çıkar. 3,000,756 olarak tahmin edilmekte olan nüfus, dünya genelindeki diğer ülkelere kıyasla oldukça küçük bir nüfus olarak kabul edilebilir.