A Milli Takımımızın Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk ettiği maçta Ermenistan kalecisi ve hangi takımda oynadığı merak konusu oldu. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaştı. Ermenistan kalecisi Chanharevich olarak belirtildi.

A Milli Takımımızın, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk ettiği maçın detayları araştırılıyor. Maç ile ilgili olarak Ermenistan kalecisi kim ve Ermenistan kalecisi hangi takımda oynuyor konuları merak edildi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Peki, Ermenistan kalecisi kim? Ermenistan kalecisi hangi takımda oynuyor?

ERMENİSTAN KALECİSİ KİM?

Türkiye; Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

Ermenistan; Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

Ermenistan kalecisi Chanharevich'tir.