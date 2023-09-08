Ermenistan grupta kaçıncı sırada, gruptan çıkma şansı var mı?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Ermenistan maçında VAR uygulaması yer alacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Aleandro Di Paolo ise AVAR olarak görev yapacak.