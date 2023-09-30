Ermenilerden ABD'de provokasyon! Türkiye büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdılar
ABD'deki radikal Ermeniler bir programa konuşmacı olarak katılmak için Los Angeles'a gelen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve Büyükelçilik çalışanlarına saldırdı.
Ermeni provokatörler, ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Southern California Üniversitesi kampüsünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın konuşmacı olarak katıldığı programı engellemeye çalıştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kısa sürede büyüyen olaylar sonrası bazı provokatörlerin, büyükelçilik çalışanlarına saldırdığı görüldü. Polisler tarafından engellenen saldırganlar gözaltına alınırken etkinlik de kaldığı yerden devam etti.