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Ermenilerden ABD'de provokasyon! Türkiye büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdılar

ABD'deki radikal Ermeniler bir programa konuşmacı olarak katılmak için Los Angeles'a gelen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve Büyükelçilik çalışanlarına saldırdı.