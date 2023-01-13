Ekranların sevilen spor yorumcusu özellik maç günleri sporseverlerin ilgi odağı oluyor. Yorumları ile dikkatleri çeken Erman Toroğlu hakkında Erman Toroğlu Canlı izleme linki vw 2023 Erman Toroğlu Canlı HD izleme kanalı var mı merak edildi.

Duayen spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaptığı tespitlerle ve yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor. Taraflı trasız her sporseverin sevdiği Erman Toroğlu maç günleri daha fazla merak konusu oluyor ve Erman Toroğlu Canlı izleme linki! 2023 Erman Toroğlu Canlı HD izle! gibi konular araştırıldı.

ERMAN TOROĞLU NASIL İZLENİR?

Erman Toroğlu yorumlarını Aspor ekranlarından takip edebilirsiniz.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek tahsili için Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne kaydoldu; ancak eğitimini çeşitli sebeplerden dolayı tamamlayamadı. Daha sonra lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı.

2004 yılında Hayat Bilgisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır. Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendi.