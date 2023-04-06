Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erman Ilıcak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erman Ilıcak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erman Ilıcak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erman Ilıcak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak (1967 doğumlu) bir Türk iş adamı ve Rönesans Holding'in başkanıdır. Orta ve lise eğitimini 1985 yılında TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi ile Minnesota Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak, 1993 yılında St. Petersburg'da Rönesans Holding'i kurmuştur . Ilıcak, halen Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı REV'in mütevelli heyeti üyesi olan Ilıcak, yaptığı bağışlarla Capital dergisinin "Cömert İş İnsanları" listesinde 2019 yılında 3. sırada yer aldı. Eğitime ve gençliğe odaklanan REV Burs Programı ile bugüne kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verildi. TED Rönesans Koleji, Rönesans Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı REV tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliği ile 2014 yılında kurulmuştur.

Gençlik yıllarında 2014-2016 yılları arasında profesyonel basketbolcu olduğu TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Türkiye'nin en zengin 9. ismi ise Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak oldu. Ilıcak 2.3 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un en zenginler listesinde dünya genelinde ise 1312. sırada yer aldı.