Premier Lig'de yeni bir rekora imza atan yıldız futbolcu Erling Haaland'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Peki, Erling Haaland kimdir, aslen nereli, hangi milli takımda oynuyor, boyu kaç, kilosu kaç, toplam kaç golü var, hangi mevkide, evli mi, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Erling Haaland hakkında detaylar haberimizde...

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

Manchester City'in efsane genç futbolcusu Erling Haaland'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Erling Haaland kimdir, toplam kaç golü var? Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Haaland'ın futbol kariyeri hakkında bilgiler sizlerle...

ERLİNG HAALAND TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Erling Haaland'ın 2022-2023 sezonunda Premier Lig'de 31 maçta toplam 35 gol ve 7 asisti bulunmaktadır. Bu sezon tüm kulvarlarda Haaland 45 maça çıkmıştır ve toplamda 51 gol 8 asist yapmıştıri.

ERLİNG HAALAND KİMDİR?

Erling Braut Håland (d. 21 Temmuz 2000; Leeds, İngiltere) santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katılacak.

Futbolcu olan babası Alf-Inge Håland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde İngiltere'de doğduğu için İngiliz pasaportu da bulunan Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.

Kulüp kariyeri

Bryne

Haland futbola memleketinin takımı Bryne'ın akademisinde henüz 5 yaşındayken başladı.

2015-16 sezonlarında rezerv takımı Bryne 2'de oynadı ve 14 maçta 18 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Mayıs 2016'da Bryne teknik direktörü Gaute Larsen kovuldu ve genç takım antrenörü Berntsen geçici menajer oldu. Farklı yaş gruplarında yakın bir şekilde Haland'la birlikte çalışmış geçici menajer, henüz 15 yaşında olmasına rağmen ilk maçına çıkardı: 12 Mayıs 2016'da ikince seviyedeki lig 1. divisjon'da Ranheim maçı.

Başlangıçta kanat olarak oynatsa da Berntsen birkaç maç sonra onu en sevdiği pozisyon olan Santrafor mevkisine koydu. Bryne'daki çaylak sezonunda gol atamasa da Alman takımı 1899 Hoffenheim, deneme teklif etti. O sezon Bryne'la 16 maça çıktı.

Molde

1 Şubat 2017'de teknik direktörlüğünü Ole Gunnar Solskjær'in yaptığı Molde, Haaland'ı transfer ettiğini açıkladı. Transfer bedeli 100 bin avroydu.

2017: İlk sezon

Yeni takımıyla ilk maçına Norveç Futbol Kupası'ndaki Volda maçıyla çıktı ve Molde maçı 3-2 kazanırken ilk golünü attı. Ligdeki ilk maçına 4 Haziran 2017'de Sarpsborg 08 karşısında 71. dakikada oyuna girerek çıktı. 65 saniye sonra sarı kart gördü. 77. dakikada maçı kazandıran golü attı, bu aynı zamanda ilk Eliteserien golüydü. İkinci lig golünü 3-2 yendikleri Viking maçında maçı kazandıran golü atarak kaydetti. Golden sonra takım arkadaşı Björn Bergmann Sigur?arson, Haaland'ı gol sevincini Viking taraftarları önünde yaşadığı için eleştirdi. Haland Molde'deki ilk sezonunu 20 maçta 4 gol atarak tamamladı.

2018: Yerel başarı

1 Temmuz 2018'de, o zamana kadar ligde namağlup lider olan Brann'e 21 dakikada 4 gol attı ve takımı maçı 4-0 kazandı. hat tricki 11 dakika 2 saniyede yaptı, 4 golü ise 17 dakika 4 saniyede attı. Maçı bir Manchester United gözlemcisi izliyordu. Molde menajeri Ole Gunnar Solskjær, maçtan sonra Haland'ın oyun tarzını Romelu Lukaku ile karşılaştırdı ve kulübün Haaland'ın için farklı kulüplerden gelen birkaç teklifi reddettiğini açıkladı.

8 Temmuz'da oynanan sonraki maçta 2 gol atıp 1 asist yaparak takımının Vålerenga karşısında 5-1 kazanmasını sağladı. 26 Temmuz'da Molde'nin Avrupa Ligi'nde 3-0 kazandığı maçta 1 gol attı. Ayak bileği burkulduğu için takımının son 3 lig maçında oynayamadı. 2018 Eliteserien performansıyla Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu ödülünü aldı. Bütün turnuvalarda 30 maçta 16 gol atarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Red Bull Salzburg

19 Ağustos 2018'de Bundesliga (Avusturya) takımı Red Bull Salzburg, Haaland'ın beş yıllık kontrat imzaladığını ve takıma 1 Ocak 2019'da katılacağını açıkladı. Haaland'a EFL Championship takımı Leeds United da bir teklif yapmıştı. 1 Ocak 2019'da 5 milyon avroya Red Bull Salzburg'a transfer oldu.

2019: ŞL rekorları

19 Temmuz'da Avusturya Kupası'ndaki Parndorf 1919 maçında ilk hat-trickini yaptı, takımı da maçı 7-1 kazandı. Ligdeki ilk hat-trickini ise Wolfsberger maçında yaptı ve 5-2 kazandılar. Takımıyla üçüncü hat-trickini 7-2 kazandıkları Hartberg maçında yaptı, böylece 7 maça çıkıp 11 gol atmış oldu. Üç gün sonra, Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer de Genk karşısında 6-2 kazandıkları maçta hat-trick yaptı, bu aynı zamanda takımdaki dördüncü hat-tricki oldu.

Liverpool'a 1, Napoli'ye de 2 gol atarak Karim Benzema'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçında da gol atan tek futbolcu oldu, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçında en çok gol atan oyuncu olarak yeni bir rekor kırdı. Daha sonra Napoli'ye attığı golle ilk 4 maçında gol atan ilk genç oyuncu oldu. 27 Kasım'da Genk'e bir gol daha atarak 5 maç üst üste gol atarak Alessandro Del Piero, Serhiy Rebrov, Neymar, Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski ile birlikte rekora ortak oldu.

Sezon genelinde Haland, ilk yarıda Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 8 gol, toplamda ise 22 maçta 28 gol atarak üst düzey bir performans sergiledi.

Borussia Dortmund

2020'nin ilk gününde 20 milyon avro karşılığında Almanya Bundesliga takımı Borussia Dortmund'a transfer oldu ve 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2020: Büyük takımlarda ilk deneyim

Dortmund kariyerine ilk maçında ikinci devrede 56. dakikada oyuna girmesine rağmen 3 gol atıp 1 asist yaparak başladı, Dortmund maçı 5-3 kazandı. Bundesliga'daki ilk maçında Aubameyang ile birlikte 3 gol atan yegâne futbolcu oldu. İkinci maçında yine sonradan oyuna giren Haland, 2 gol atıp takımının 5-1 kazanmasına yardım etti. Haland ilk 2 maçında 5 gol atarak bir rekor daha kırdı, diğer bir rekor ise buna yalnızca 56 dakikada ulaşmasıydı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda evlerinde 2-1 kazandıkları Paris Saint-Germain maçında golleri kaydetti. Böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 maçında 10 gol atmış oldu.

COVID-19 pandemisinden dolayı tehir edilen liglerin başlamasının ardından Almanya'daki ilk golü attı. Schalke 04 ile oynanan maçı Dortmund 4-0 kazandı. Bu, Almanya Bundesliga'daki 10. golüydü. 20 Temmuz 2020'de 2-0 kazandıkları maçta golleri atarak takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantiledi.

2020-21: Altın Çocuk

Club Brugge ile ŞL'de oynadıkları grup maçında 2 gol atarak ilk 11 maçında 14 gol atan tek futbolcu oldu.

2020 yılında Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün sahibi oldu.

Millî takım kariyeri

İngiliz pasaportu da olmasına rağmen Haaland Norveç'i seçti ve bütün genç yaş gruplarında forma giydi.

Norveç U-19 formasıyla 27 Mart 2018'de İskoçya karşısında 5-4 kazandıkları maçta hat trick yaptı ve takımının 2018 2018 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılmasını garantiledi.

22 Temmuz 2018'de, Norveç U-19'la 2018 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü attı.

2019 20 Yaş Altı Dünya Kupası grup aşamasında Honduras'a bir maçta attığı 9 gol ile bu alanda bir rekora imza attı. Norveç maçı 12-0 kazandı ama gruptan çıkamadı. Başka hiçbir maçta gol atamamasına rağmen Haaland, en çok gol atana verilen Altın Ayakkabı'yı kazandı.

2019 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki etkileyici performans, Red Bull Salzburg'da iyi seyreden formu ve 2019-20 Bundesliga (Avusturya)'nın ilk 4 maçında 6 gol atması, ona A millî takım kapılarını açtı: 28 Ağustos 2019'da Lars Lagerbäck tarafından, Norveç'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Malta ve İsveç ile oynayacakları maçlar için millî takıma çağrıldı. Böylece Norveç millî futbol takımı ile ilk maçına 5 Eylül 2019'daki Malta maçıyla çıktı.

İlk millî golünü 4 Eylül 2020'de kaydetti: Avusturya'ya 2-1 kaybettikleri 2020-21 UEFA Uluslar B Ligi maçında takımının tek golünü attı. 3 gün sonra Sırbistan ile oynadıkları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off maçında 1 gol daha attı ama Norveç 2-1 kaybederek turnuvaya katılma şansını kaybetti.

A millî takımla ilk hat-trickini 11 Eylül 2020'de UEFA Uluslar B Ligi'nde Romanya'ya karşı oynadıkları maçta yaptı. Norveç maçı 4-0 kazandı.

Kişisel yaşamı

Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City takımlarında oynamış eski Norveçli millî futbolcu Alf-Inge Haaland'ın ve eski kadın heptatlon atleti Gry Marita Braut'un oğludur.

Babasının futbol oynadığı sırada Leeds şehrinde doğan Haaland, Leeds United taraftarıdır. Şubat 2017'de verdiği bir röportajda "Hayalim Leeds ile Premier League'i kazanmak." dedi. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Norveç'in Bryne şehrine taşındı.