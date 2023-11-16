İngiliz devi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun sözleşmesi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ne kadar, 200 milyon euro mu merak ediliyordu. Menajeri yanıtladı!

Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ne kadar, 200 milyon euro mu? Menajeri yanıtladı

Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ne kadar? İngiliz devi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun sözleşmesi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ne kadar, 200 milyon euro mu merak ediliyordu. Menajeri yanıtladı! İşte detaylar...

HAALAND'IN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Dünya yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi hakkında konuştu. Pimenta, Haaland'ın sözleşmesindeki maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve kendisinin bildiğini, diğer kulüplerin bu konuda bilgisi olmasının imkansız olduğunu belirtti.

"BAŞKASININ BİLMESİ İMKANSIZ"

İspanyol basınından Relevo'ya konuşan menajer, "Haaland'ın sözleşmesinde maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve ben biliyoruz. Diğer kulüplerin bu konuda bir bilgisi olması imkansız" dedi.

200 MİLYON EURO İDDİASI VARDI

İspanyol basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Real Madrid'in, Haaland'ın sözleşmesinde yer alan 200 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı iddia edilmişti.