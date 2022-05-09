Erling Haaland hangi takıma transfer oldu, M. City'e gitti mi? Erling Haaland Manchester City'e transfer olacak mı, yıllık ne kadar maaş alacak?

Erling Haaland Manchester City ile anlaştı mı? Erling Haaland Manchester City'e gidecek mi? Erling Haaland yeni takımı neresi? Erling Haaland transfer oldu mu? Erling Haaland B. Dortmund'dan ayrıldı mı? Ayrıntılar yazımızda...

ERLİNG HAALAND HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK 2022?

Transferin gözde ismi Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği netleşti. Manchester City ile her konuda anlaşmaya varan Norveçli golcü, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yılda 30 milyon euro kazanacak. Bu transferden Borussia Dortmund'un kasasına ise 75 milyon euro girecek.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 29 maçta 28 gol ve 7 asist yapma başarısı göstererek Avrupa'yı sallayan Erling Haaland, Premier Lig'in yolunu tutuyor.

ERLİNG HAALAND M. CİTY'E NE KADARA TRANSFER OLACAK?

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın yeni takımı Manchester City oldu. İngiliz devi, sarı-siyahlı kulübe Norveçli golcünün serbest kalma ücreti olan 75 milyon euroyu ödeyecek.

HAALAND'IN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Manchester City'nin Haaland'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağının belirtildiği haberde, Norveçli yıldızın yılda 30 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

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