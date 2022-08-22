Son zamanlarda yaptığı videolar ve attığı tweetler ile gündeme gelen erlik kimdir? Youtube ve Twitter fenomeni erlik kimdir? Erlik kanalının ne?

Youtube üzerinde paylaştığı siyasi içerikli ve bilgi videolarıyla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Aynı zamanda Twitter üzerinde yer alan hesabı ile attığı tweetlerle birlikte birçok kişinin hem sevgisini hem de nefretini kazandı. Peki bu kadar merak edilen erlik kimdir? Youtube ve Twitter fenomeni erlik kimdir? Erlik kanalının ne?

ERLİK KİMDİR?

Youtube ve Twitter platformları üzerinden siyasi videolar ve tweetler ile birçok kişinin sevgisini ve nefretini kazanan erlik hakkında ne yazık ki pek fazla bir bilgi bulunmuyor. Paylaşım yapmaya başladığı tarihten bu yana kadar kimliğini gizleyen erlik, attığı sert eleştirel tweetler ile de birçok kişi tarafından nefret ediliyor. Geçmişte yaşanan olayları, kişileri, dizileri ele alarak insanların dikkat etmediği detayları gün yüzüne çıkartıyor. Youtube üzerinde 329 bin abonesi bulunan erliğin, Twitter üzerinde ise 252 bin takipçisi bulunuyor.

Erlik'in aslen Trabzonlu olduğu bilinmektedir. Ayrıca Youtube kanalının özelleştirilmiş url kısmında ise Trabzon'un plakası olan 61 sayısı yer verilmiş. Söylenenlere göre şu anda Almanya'da ikamet ediyor. Yaşının ise 30'larda olduğu sosyal medya üzerinde söylenenler arasında.