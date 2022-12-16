Erkut Söğüt kimdir? Erkut Söğüt mesleği ne, ne iş yapıyor? Erkut Söğüt hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda merak edilen isimler arasında Erkut Söğüt bulunuyor. Birçok vatandaşın gündeminde Erkut Söğüt kimdir? Sorusu yer alıyor. Peki, Oyuncu menajeri, avukat, öğretim görevlisi ve yazar olarak bilinen Erkut Söğüt kimdir? Erkut Söğüt mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte Erkut Söğüt hayatı ve biyografisi!

Birçok önemli isim ile birlikte menajer olarak çalışan Erkut Söğüt hakkında birçok detay merak konusu oluyor ve Erkut Söğüt kimdir? Şeklinde araştırılıyor. Oyuncu menajeri, avukat, öğretim görevlisi ve yazar olarak bilinen ve birçok farklı meslek ile ilgilenen Erkut Söğüt kimdir? Erkut Söğüt mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte Erkut Söğüt hayatı ve biyografisi!

ERKUT SÖĞÜT KİMDİR?

Dr. Erkut Söğüt 17 Eylül 1980'de Hannover, Almanya'da doğdu. Dr. Erkut Söğüt, oyuncu menajeri, avukat, öğretim görevlisi ve yazardır. Ayrıca spor hukuku alanında doktora sahibidir. Söğüt, oyuncu temsilciliği ajansı "Family & Football"un kurucusudur. Ajans Londra merkezlidir ve oyuncu ajanslarının eğitiminde endüstri lideridir. Ayrıca Özil'in Fenerbahçe'ye taşınmasıyla Türk futbol tarihinin en büyük kontratını yaptı.

ERKUT SÖĞÜT PROJELERİ VE GİRİŞİMLERİ:

Ajans Ailesi ve Futbol.

'M10' markasını piyasaya sürdü.

Futbol Ajan Enstitüsü Kurucusudur.

Unity'nin kurucu ortağıdır.

39 Adım Kahve dükkanı genel müdürüdür.

Family & Football, Mesut Özil, Kieran Gibbs, Kerem Aktürkoğlu ve daha birçok müşteriden sorumludur ve on beş yılı aşkın bir süredir bu sektörde başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir.