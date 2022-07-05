Erkunt Traktör kimin, yerli mi? Erkunt Traktör sahibi kim, ne zaman kuruldu?

Erkunt Traktör, traktörlerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir marka olmuştur. Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazar 3.'lüğüne yerleşmiş ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir. Peki, Erkunt Traktör sahibi kim, ne zaman kuruldu? Erkunt Traktör kimin, yerli mi?

ERKUNT TRAKTÖR HAKKINDA

Kuruluş tarihi: 2003

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde Erkunt Traktör, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştır.

Erkunt Traktör, traktörlerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir marka olmuştur. Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazar 3.'lüğüne yerleşmiş ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahiptir. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımaktadır. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. ayrıca, TSE-ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi alan ilk traktör markası olmuştur.

Yurt içindeki başarılarını ulusal düzeye taşımak isteyen Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, ihracat markası ArmaTrac'ı piyasaya sürerek ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmiştir. 17 ülkede yer alan bayileri ile ArmaTrac, yurt dışında da hızla büyümektedir.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmaktadır.

MODELLER

Marka 8 ayrı tipte, 88 traktör modeli üretmektedir. Üretilen modeller Türkiye arazisinin %86'sına hitap etmektedir.