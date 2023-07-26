Yaz ayının gelmesiyle beraber artan orman yangınlarının ardından valilikler bazı piknik alanlarında piknik ve nargile yakmayı yasakladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ekmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik, nargile yasak mı? Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı kapalı mı? soruları aratılıyor.

Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapılıp yapılmayacağı gündemde yer aldı. Son günlerde artan orman yangınlarının ardından Afyonkarahisar Valiliği konu ile ilişkin bazı kararlar aldı. Peki, Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik, nargile yasak mı? Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı kapalı mı?

ERKMEN TABİAT PARKI İLE AKDAĞ TABİAT PARKI'NDA PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

Afyonkarahisar Valiliği, Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı yasaklarını şöyle duyurdu:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Belirtilen nedenlerle;

6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Orman Yangınları konulu genelgelerine istinaden, Afyonkarahisar Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca 24 Temmuz-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı'nda ateşli piknik yapılması, ateş yakılması, semaver ve nargile yakılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."