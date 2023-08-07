Erkin Koray öldü mü? Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'dan acı haber geldi. Haberin ardından Erkin Koray öldü mü? Erkin Koray'ın sağlık durumu ne oldu? merak edildi. Detaylar!

ERKİN KORAY ÖLDÜ MÜ?

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'da yaşayan Koray, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı bir süredir akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.