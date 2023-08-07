Erkin Koray neden öldü, hastalığı neydi, cenazesi ne zaman, nerede? Erkin Koray kaç yaşında vefat etti?

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Erkin Koray neden öldü, hastalığı neydi, cenazesi ne zaman? Erkin Koray kaç yaşında vefat etti? merak etti. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Erkin Koray hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın neden vefat ettiği merak edildi. Usta sanatçı bir süredir akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Peki, Erkin Koray neden öldü, hastalığı neydi, cenazesi ne zaman? Erkin Koray kaç yaşında vefat etti? İşte ayrıntılar...

ERKİN KORAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'da yaşayan Koray, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı bir süredir akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'dan acı haber geldi. Akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ERKİN KORAY CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Erkin Koray'ın cenazesi ne zaman ve nerede olacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.