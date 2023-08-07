ERKİN KORAY'ın UNUTULMAZ ŞARKILARI ve SÖZLERİ... Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Fesuphanallah, Sevince, Cemalim, Estarabim...
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Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçımızın vefatının ardından unutulmaz eserleri ve sözleri merak edildi. Türk müziğinin efsane şarkıları Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Fesuphanallah, Sevince, Cemalim, Estarabim gibi parçaları seslendiren sanatçımızın tüm şarkıları ve şarkı sözleri araştırılıyor. Sizler için Erkin Koray'ın en beğenilen şarkılarını derledik...
Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'da yaşayan Koray, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefatının ardından bazı şarkı sözleri merak edildi. Peki, Erkin Koray şarkı sözleri nelerdir? Öyle Bir Geçer Zaman Ki şarkı sözleri nedir? Fesuphanallah şarkı sözleri nedir? Sevince sözleri nedir? Cemalim sözleri nelerdir? Estarabim sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.
Albümler
- 1974: Elektronik Türküler - LP Doğan L.P.1
- 1977: Erkin Koray Tutkusu - LP Kervan LP23
- 1982: Benden Sana - Kotaş LP 901
- 1983: İllâ ki - LP Emre H.E.-33-520
- 1985: Ceylan - LP Emre H.E.-33-529 ,
- 1986: Gaddar - MC Uzelli 1149
- 1987: Çukulatam Benim - MC Armoni 1005
- 1989: Hay Yam Yam - MC Mega Müzik 016/11099
- 1990: Tamam Artık - MC Mega Müzik 012/10628
- 1996: Gün Ola Harman Ola - MC Mega Müzik 120/17075 , CD Mega Müzik CD030
- 1999: Devlerin Nefesi - Ada Müzik
45'likler
- 1962: Bir Eylül Akşamı / It's So Long (solo) - Melodi 2194
- 1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo) - Sayan EP Seri FS 78
- 1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9073
- 1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9084
- 1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - Altın Mikrofon Hürriyet Gazetesi
- 1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9093
- 1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler) - İstanbul 9101
- 1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9111
- 1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9145
- 1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9161
- 1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9165
- 1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür DT 5001
- 1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür 5009
- 1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9183
- 1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9184
- 1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup) - İstanbul 9200
- 1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup) - İstanbul 9226
- 1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter) - İstanbul 9241
- 1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo) - İstanbul 9254
- 1974: Şaşkın / Eyvah (Solo) - Doğan 501
- 1974: Krallar / Dost Acı Söyler (Solo) - Doğan 504
- 1974: Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo) - Doğan 505
- 1975: Estarabim / Sevince (Solo) - Doğan 509
- 1976: Arap Saçı / Tımbıllı (Solo) -Doğan 512
- 1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo) - Doğan 516
- 1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo) - Kervan 114
- 1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo) - Kervan 123
- 1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu) - Kervan 133
Toplama albümler
- 1973: Erkin Koray - LP Istanbul SS LP.8
- 1976: Erkin Koray 2 - LP Doğan L.P.4
- 1986: Aşkımız Bitecek - MC Harika Kasetçilik 3098
- 1990: İşte Barış İşte Erkin - CD Harika 10014 (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)
- 1991: Tek Başına Konser - MC Kalite 237/09401
- 1991: Dünden Esintiler 1 – Şaşkın - Kalite MC – CD
- 1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler -Kalite MC – CD
- 1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah - Kalite MC – CD
- 1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana - Kalite MC – CD
- 1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki - Kalite MC – CD
- 1991: The Best of Erkin Koray - Mega Müzik CD 001
- 1993: Erkin Koray - CD İstanbul Plak - 002
- 1993: Erkin Koray Vol.1 - CD İstanbul Plak - Kaset 012
- 1993: Erkin Koray Vol.2 - CD İstanbul Plak - Kaset 013
- 1995: Electric Turk - LP Xotic Mind Records (İsveç'te basılan bir plak)
- 1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music (Almanya'da sadece 500 tane yayınlanan bu çift plak Erkin Koray'ın izniyle piyasaya sürülmüştür)
- 2011: Meçhul: Singles & Rarities - Sublime Frequencies SF067LP
- 2013: Arap Saçı - Pharaway Sounds
- 2014: Collection - Mega Müzik
- 2014: Gönül Salıncağı - Özmüzik Plak
- 2015: Classics - Özmüziksan
- Çeşitli Albümlerde İlk Defa Yayınlanan Çalışmalar
- 1971: Sevildiğimiz İçin Severiz - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıktı - MC Istanbul 013/11914
- 1973: Yalnızlar Rıhtımı - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıkmış - MC Istanbul 013/11914
- 1974: Dost Acı Söyler - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıkmış - MC Istanbul 013/11914
Almanya'da Yayınlanan Eserler
- 1975: Erkin Koray - 1 - Türküola Kaset No. 440
- 1977: Neden Böyle - Türküola Kaset No. 781 - (Neden Böyle'nin ilk baskısı)
- 1983: Neden Böyle - Türküola Kaset No. 1776
- 1983: İllâ ki - Türküola Kaset No. 1810
- 1983: Silinmeyen Hatıralar - Uzelli Kaset No. 816
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Böyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Böyle bir geçer zaman ki
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
Kara yazı yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Böyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Böyle bir geçer zaman ki
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
Sana kara yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Böyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yarim nerde
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyorki
Nerede o yarim nerde
Anılara kapılıp kanma
Dünyanın da düzeni böyle
Böyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Al kanlar içinde kaldın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler
Kır atımın sekişinden bilmişler
Kır atımın sekişinden bilmişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Beni öldürmeye karar vermişler
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Al kanlar içinde kaldın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Kır atıma cemin konağı tutmaz
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Oğlun da pek küçük yerini tutmaz
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Al kanlar içinde kaldın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Cemalım Cemalım algın Cemalım
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
(Ay)
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
(Ay, ay)
Sevince, sevince
Sevince durma durma koş ardından
Zaman yoktur git aşkı iste ondan
Sevince tüm insanlar bir başka
Durma dostum sen de yer ver aşka
Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan
Aşık oldum galiba yavaştan
Ooo sevince
Ooo sevince
Öyle bir yol tutmuşum ki sorma
İnandım ki sevince vardır dünya
Sevincedir günlerin bir başka
Durma dostum sen de yer ver aşka
Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan
Aşık oldum galiba yavaştan
Ooo sevince
Ooo sevince
Ooo
Olacak mıydım ben bu halde?
Olacak mıydım ben bu halde?
Sevince tüm insanlar bir başka
Durma dostum sen de yer ver aşka
Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan
Eriyorum galiba yavaştan
Ooo sevince
Ooo sevince
Ooo sevince
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böylebir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Güller bitti dilimde
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim