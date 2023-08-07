ERKİN KORAY'ın UNUTULMAZ ŞARKILARI ve SÖZLERİ... Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Fesuphanallah, Sevince, Cemalim, Estarabim...

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçımızın vefatının ardından unutulmaz eserleri ve sözleri merak edildi. Türk müziğinin efsane şarkıları Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Fesuphanallah, Sevince, Cemalim, Estarabim gibi parçaları seslendiren sanatçımızın tüm şarkıları ve şarkı sözleri araştırılıyor. Sizler için Erkin Koray'ın en beğenilen şarkılarını derledik...

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'da yaşayan Koray, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefatının ardından bazı şarkı sözleri merak edildi. Peki, Erkin Koray şarkı sözleri nelerdir? Öyle Bir Geçer Zaman Ki şarkı sözleri nedir? Fesuphanallah şarkı sözleri nedir? Sevince sözleri nedir? Cemalim sözleri nelerdir? Estarabim sözleri nedir? İşte tüm sözler...

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.

ERKİN KORAY'IN ŞARKILARI VE SÖZLERİ NELERDİR?

Albümler

1974: Elektronik Türküler - LP Doğan L.P.1

1977: Erkin Koray Tutkusu - LP Kervan LP23

1982: Benden Sana - Kotaş LP 901

1983: İllâ ki - LP Emre H.E.-33-520

1985: Ceylan - LP Emre H.E.-33-529 ,

1986: Gaddar - MC Uzelli 1149

1987: Çukulatam Benim - MC Armoni 1005

1989: Hay Yam Yam - MC Mega Müzik 016/11099

1990: Tamam Artık - MC Mega Müzik 012/10628

1996: Gün Ola Harman Ola - MC Mega Müzik 120/17075 , CD Mega Müzik CD030

1999: Devlerin Nefesi - Ada Müzik

45'likler

1962: Bir Eylül Akşamı / It's So Long (solo) - Melodi 2194

1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo) - Sayan EP Seri FS 78

1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9073

1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9084

1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - Altın Mikrofon Hürriyet Gazetesi

1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9093

1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler) - İstanbul 9101

1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9111

1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9145

1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9161

1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9165

1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür DT 5001

1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür 5009

1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9183

1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9184

1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup) - İstanbul 9200

1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup) - İstanbul 9226

1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter) - İstanbul 9241

1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo) - İstanbul 9254

1974: Şaşkın / Eyvah (Solo) - Doğan 501

1974: Krallar / Dost Acı Söyler (Solo) - Doğan 504

1974: Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo) - Doğan 505

1975: Estarabim / Sevince (Solo) - Doğan 509

1976: Arap Saçı / Tımbıllı (Solo) -Doğan 512

1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo) - Doğan 516

1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo) - Kervan 114

1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo) - Kervan 123

1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu) - Kervan 133

Toplama albümler

1973: Erkin Koray - LP Istanbul SS LP.8

1976: Erkin Koray 2 - LP Doğan L.P.4

1986: Aşkımız Bitecek - MC Harika Kasetçilik 3098

1990: İşte Barış İşte Erkin - CD Harika 10014 (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)

1991: Tek Başına Konser - MC Kalite 237/09401

1991: Dünden Esintiler 1 – Şaşkın - Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler -Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah - Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana - Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki - Kalite MC – CD

1991: The Best of Erkin Koray - Mega Müzik CD 001

1993: Erkin Koray - CD İstanbul Plak - 002

1993: Erkin Koray Vol.1 - CD İstanbul Plak - Kaset 012

1993: Erkin Koray Vol.2 - CD İstanbul Plak - Kaset 013

1995: Electric Turk - LP Xotic Mind Records (İsveç'te basılan bir plak)

1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music (Almanya'da sadece 500 tane yayınlanan bu çift plak Erkin Koray'ın izniyle piyasaya sürülmüştür)

2011: Meçhul: Singles & Rarities - Sublime Frequencies SF067LP

2013: Arap Saçı - Pharaway Sounds

2014: Collection - Mega Müzik

2014: Gönül Salıncağı - Özmüzik Plak

2015: Classics - Özmüziksan

Çeşitli Albümlerde İlk Defa Yayınlanan Çalışmalar

1971: Sevildiğimiz İçin Severiz - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıktı - MC Istanbul 013/11914

1973: Yalnızlar Rıhtımı - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıkmış - MC Istanbul 013/11914

1974: Dost Acı Söyler - 1993 yılındaki Erkin Koray Vol.2 albümünde çıkmış - MC Istanbul 013/11914

Almanya'da Yayınlanan Eserler

1975: Erkin Koray - 1 - Türküola Kaset No. 440

1977: Neden Böyle - Türküola Kaset No. 781 - (Neden Böyle'nin ilk baskısı)

1983: Neden Böyle - Türküola Kaset No. 1776

1983: İllâ ki - Türküola Kaset No. 1810

1983: Silinmeyen Hatıralar - Uzelli Kaset No. 816

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ ŞARKI SÖZLERİ

Öyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Böyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Birden dursun istersin

Seneler olunca mazi

Öyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Böyle bir geçer zaman ki

Günlere bakarsın katı katı

Üzerine çekersin perde

Yoldan geçenler var da

Her akşam gelenler nerde?

Günlere bakarsın katı katı

Üzerine çekersin perde

Yoldan geçenler var da

Her akşam gelenler nerde?

Kara yazı yazıldı sanma

İnsanın da kaderi böyle

Böyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Böyle bir geçer zaman ki

Bir cevap buldun mu sorulara?

Yiğitlik de var yine serde

Nasıl gaddar seneler

Geçiyor durduğu yerde

Bir cevap buldun mu sorulara?

Yiğitlik de var yine serde

Nasıl gaddar seneler

Geçiyor durduğu yerde

Sana kara yazıldı sanma

İnsanın da kaderi böyle

Böyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Öyle bir geçer zaman ki

O nedir seni kızdıran?

Memnun edeceği yerde

Bak bir garip diyor ki

Nerede o yarim nerde

O nedir seni kızdıran?

Memnun edeceği yerde

Bak bir garip diyorki

Nerede o yarim nerde

Anılara kapılıp kanma

Dünyanın da düzeni böyle

Böyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Öyle bir geçer zaman ki

Dediğim aynıyla vaki

Birden dursun istersin

Seneler olunca mazi

Öyle bir geçer zaman ki

CEMALİM ŞARKI SÖZLERİ

Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez

Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez

Kır atıma cemin konağı tutmaz

Kır atıma cemin konağı tutmaz

Oğlun da pek küçük yerini tutmaz

Oğlun da pek küçük yerini tutmaz

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Al kanlar içinde kaldın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler

Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler

Kır atımın sekişinden bilmişler

Kır atımın sekişinden bilmişler

Beni öldürmeye karar vermişler

Beni öldürmeye karar vermişler

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Al kanlar içinde kaldın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez

Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez

Kır atıma cemin konağı tutmaz

Kır atıma cemin konağı tutmaz

Oğlun da pek küçük yerini tutmaz

Oğlun da pek küçük yerini tutmaz

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Al kanlar içinde kaldın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

Cemalım Cemalım algın Cemalım

FESUPHANALLAH ŞARKI SÖZLERİ

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

(Ay)

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

(Ay, ay)

SEVİNCE ŞARKI SÖZLERİ

Sevince, sevince

Sevince durma durma koş ardından

Zaman yoktur git aşkı iste ondan

Sevince tüm insanlar bir başka

Durma dostum sen de yer ver aşka

Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan

Aşık oldum galiba yavaştan

Ooo sevince

Ooo sevince

Öyle bir yol tutmuşum ki sorma

İnandım ki sevince vardır dünya

Sevincedir günlerin bir başka

Durma dostum sen de yer ver aşka

Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan

Aşık oldum galiba yavaştan

Ooo sevince

Ooo sevince

Ooo

Olacak mıydım ben bu halde?

Olacak mıydım ben bu halde?

Sevince tüm insanlar bir başka

Durma dostum sen de yer ver aşka

Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan

Eriyorum galiba yavaştan

Ooo sevince

Ooo sevince

Ooo sevince

ESTARABİM ŞARKI SÖZLERİ

Çok memleketler gezdim

Neler gördüm, görmedim

Çok memleketler gezdim

Neler gördüm, görmedim

Şu kocaman dünyada

Senin gibi görmedim

Şu kocaman dünyada

Senin gibi görmedim

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böylebir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)

Ateş olmayan yerde

Duman tütmezmiş derler

Ateş olmayan yerde

Duman tütmezmiş derler

Zaman zaman halini

Bir görseler gülerler

Zaman zaman halini

Bir görseler gülerler

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Güller bitti dilimde

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim