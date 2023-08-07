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Erkin Koray'ın hastalığı nedir? Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı?

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Bir süredir Kanada'da yaşayan usta sanatçı Erkin Koray, hastaneye kaldırıldı. Ardından, Erkin Koray hastalığı nedir ve Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı merak ediliyor. Erkin Koray hastalığı nedir? Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Erkin Koray hastalığı nedir? Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı?

Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırıldıRock müziğin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Erkin Koray hastalığı nedir ve Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı gündeme geliyor. Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erkin Koray hastalığı nedir? Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı? sorularına yanıt aranıyor. Erkin Koray hastalığı nedir? Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı? Detaylar haberimizdedir…

ERKİN KORAY HASTALIĞI NEDİR?

Bir süredir Kanada'da yaşayan usta sanatçı Erkin Koray, hastaneye kaldırıldı. Akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele eden 82 yaşındaki sanatçının aynı zamanda yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da bulunduğu öğrenildi.

ERKİN KORAY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Toronto'da fenalaşarak tedavi altına alınan usta ismin akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği ve aynı zamanda yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisine devam edilen Erkin Koray'ı kızı Damla bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Erkin Koray hastalığı nedir? Erkin Koray neden hastaneye kaldırıldı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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