Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi. Erkin Koray cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve Erkin Koray cenaze töreni nerede yapılacak merak ediliyor. Ünlü sanatçı Erkin Koray cenaze töreni nerede ve ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Erkin Koray cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Erkin Koray cenaze töreni nerede yapılacak?

Erkin Koray cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve Erkin Koray cenaze töreni nerede yapılacağı sıklıkla araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Koray'ın kızı Damla Koray, cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Erkin Koray cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Erkin Koray cenaze töreni nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

ERKİN KORAY CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Dün Toronto'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Erkin Koray için tören düzenlenmeyecek. Babasının vefatının ardından paylaşım yapan kızı Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak" dedi.

ERKİN KORAY CENAZE TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra yaşlılığa bağlı sıkıntılarından dolayı hastaneye kaldırılan ve makinelere bağlı verdiği yaşam savaşını kaybeden babasının Instagram hesabında paylaşım yapan Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

BABAYA DUYGUSAL VEDA

Baba acısıyla yıkılan Damla Koray, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Babam, babamız, canımın ta içi... Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar güzel enerjimizi sevgimizi saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik... Bundan sonra da etmeyeceğiz... Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak daima ve ilelebet...

Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun... Doğru'su hiç şaşmayan tanıdığım en sağlam adam, Anadolu rock'ın mucidi, sevgili babam benim için yaptıklarına minnettarım... Ne desem hakkını vermiş olmam eminim... Senin çocuklar da ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et... Seni çok ama çok seven kızın Damla..."