Erken seçim olacak mı? DEVLET BAHÇELİ açıkladı!

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" şeklindeki iddiasına yanıt verdi. Erken seçim olacak mı?

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanlayan ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu, ya hayal aleminde yaşıyor ya da paraşütsüz uçuş dersi alıyor. Bizim tavsiyemiz bir an evvel en yakın kliniğe gidip tedavi olmasıdır. Ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirlerinin aleyhine kazan kaynatan böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek, ne milletimiz rıza gösterecektir. Cumhur ittifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır. Zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır" dedi.

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