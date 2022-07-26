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Erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı?

Erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla erken seçim tarihi verdi. Peki, Erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı?. İşte detaylar…

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Deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya 2023 seçimleri için tarih verdi. Küçükkaya, seçimin olacağını söyledi. Peki, Erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı? İşte, erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı?

ERKEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Küçükkaya'nın resmi Twitter hesabından yaptığıaçıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak.Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. 14 Mayıs anneler günü. Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar." ifadelerini kullandı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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