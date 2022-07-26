Deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya 2023 seçimleri için tarih verdi. Küçükkaya, seçimin olacağını söyledi. Peki, Erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı? İşte, erken seçim ne zaman? Erken seçim tarihi açıklandı mı?

ERKEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Küçükkaya'nın resmi Twitter hesabından yaptığıaçıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak.Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. 14 Mayıs anneler günü. Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar." ifadelerini kullandı.