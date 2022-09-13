Birçok vatandaş Erken seçim mi var? Sorusunu merak ediyor ve bu konuyu detaylıca araştırıyor. Son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte Erken seçim ne zaman? Sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Erken seçim ne zaman? Erken seçim mi var? Erken seçim tarihi ne zaman?

Erken seçim ne zaman? Ve Erken seçim mi var? Soruları vatandaşlar tarafından son zamanlarda oldukça sık şekilde araştırılıyordu. Son zamanlarda ortaya çıkan bir açıklama ile erken seçin tarihinde bir tahmin yürütüldü. Peki, Erken seçim ne zaman? Erken seçim mi var? Erken seçim tarihi ne zaman?

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

2023 seçimlerine kendi adayıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki kasım ayında erken seçim olabileceğini öne sürdü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidarın mevcut şartlarda bu kışı geçirmesi zor görünüyor. Çünkü dükkanı döndüremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki kasımda erken seçim yapabilirler" açıklamalarında bulundu.

ERKEN SEÇİM TARİHİ

Açıklamalarında kasım ayını işaret eden Erbakan, şu açıklamalar ile devam etti;

"Neredeyse her gün 1 milyar dolar eder bu. Ancak bulunamıyor. Çünkü ülke olarak kredibilitemiz kalmamış. Swap anlaşmaları peşinde koşuyorlar. Katar'ın, Suudi Arabistan'ın peşinde koşuyorlar. Yani borcu borçla kapatma peşindeler. Sayın Cumhurbaşkanı, iki gün önce bunu itiraf etti; 'Sağ olsun, dostlarımızdan aldığımız borçlarla Merkez Bankası'nı rahata çıkaracağız' diyor. İktidarın mevcut şartlarda bu kışı geçirmesi zor görünüyor. Çünkü dükkanı döndüremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki kasımda erken seçim yapabilirler."