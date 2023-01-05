Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, son günlerde kamuoyunu meşgul eden seçim tarihine yönelik söylemler hakkında da konuştu. Açıklama sonrası Erken seçim ne zaman? 2023 erken seçim olacak mı, gibi onular merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçim tarihi mevsim şartlarına göre biraz öne çekilebilir. Belki tarihi biraz öne çekerek güncelleyebiliriz." dedi. Erken seçim ne zaman? 2023 erken seçim olacak mı?

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha erken yapılabileceğini belirten Erdoğan, "Sizlerle birlikte tüm milletimizin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki biraz öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır." dedi.