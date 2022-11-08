MHP yöneticileri, Devlet Bahçeli'nin HDP ziyaretiyle ilgili söyleyecekleri için bugünkü MHP Meclis Grup Toplantısı'nın beklenmesini isterken, İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin bugün erken seçim tarihini açıklayacağı iddiası geldi. Vatandaşlar ise bu iddianın ardından Erken seçim mi olacak? Erken seçim yapılacak mı?

Erken seçim mi olacak? sorusu merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını söylemesinin ardından vatandaşlar Erken seçim mi olacak? Erken seçim yapılacak mı? Seçim ne zaman? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

ERKEN SEÇİM Mİ OLACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. MHP yöneticileri, Devlet Bahçeli'nin HDP ziyaretiyle ilgili söyleyecekleri için bugünkü MHP Meclis Grup Toplantısı'nın beklenmesini isterken, İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin bugün erken seçim tarihini açıklayacağı iddiası geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürdü. Özkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" ifadelerini kullandı.

Son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu ifade eden Özkan, "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerle görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu.